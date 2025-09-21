Augst glänzt in allen Belangen Das 7:1 gegen Mülheim II wird zu Brendler-Festspielen Helmut Rosbach 21.09.2025, 20:43 Uhr

i Das war der erste Streich gegen die SG Mülheim-Kärlich II - und lange nicht der letzte: Die SG Augst jubelt nach 1:0 durch Moritz Brendler (Mitte). René Weiss

Als Aufsteiger ist die SG Augst Eitelborn durch ihren vierten Saisonsieg im siebten Spiel in die Verfolgergruppe der Bezirksliga Mitte vorgestoßen. Vor allem einer war beim Kantersieg gegen die SG Mülheim-Kärlich II nicht zu bremsen.

Acht Tore, zwei Elfmeter und zwei Rote Karten - so lautete die Bilanz des Spiels der SG Augst Eitelborn gegen die SG Mülheim-Kärlich II in der Bezirksliga Mitte. Durch ihren klaren 7:1 (3:1) -Heimsieg verbesserte sich das Team um Spielertrainer Robin Reifenberg auf den fünften Tabellenplatz.







