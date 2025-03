Die Bezirksliga-Fußballer des SV Oberzissen haben bislang einen guten Start aus der Winterpause aufs Parkett gelegt. Vier Punkte aus zwei Partien haben den Vorsprung auf die Abstiegsränge auf sechs Punkte anwachsen lassen, am kommenden Sonntag (15 Uhr) steht dem Team von Trainer Eike Mund allerdings eine schwere Auswärtshürde beim starken Aufsteiger SV Untermosel bevor.

Das Hinspiel ist derweil im SVO-Lager, sowohl ergebnistechnisch als auch in Bezug auf einige unschöne Vorfälle noch immer Gesprächsthema. Zum einen gab Oberzissen auf heimischem Geläuf eine zwischenzeitliche 4:1-Führung noch aus der Hand und verlor in Überzahl durch einen Gegentreffer in der elften Minute der Nachspielzeit mit 4:5. Auf der anderen Seite kam es, aufgrund von Tätlichkeiten auf dem Spielfeld, die per Video festgehalten wurden, zu nachträglichen Sperrungen eines SVO-Akteurs und eines Spielers der Gäste.

Mud: Müssen uns gegenüber Rheinböllen steigern

Für Mund haben diese Vorkommnisse für das Rückspiel aber kaum Bewandtnis: „Es ist wegen der Vorgeschichte schon eine besondere Partie, jedoch gibt es von meiner Seite kein böses Blut. In erster Linie erwarte ich einen starken Aufsteiger, der uns alles abverlangen wird. Wir wollen aber unbedingt punkten, um uns weiter von der Abstiegszone zu entfernen.“ In der Tat spielen die Moselaner bislang eine famose Saison und haben sich mit starken 35 Punkten überraschend im oberen Tabellendrittel festgesetzt.

Mund will sich aber nicht verstecken: „Ich bin der festen Überzeugung, dass wir, wie in jedem Spiel, eine gute Chance haben, wenn wir unser Leistungsniveau erreichen. Im Gegensatz zur Partie gegen Rheinböllen müssen wir uns aber steigern.“ Personell stehen kleine Fragezeichen hinter der Einätzen von Nils Schöning und Jonas Welter, die unter der Woche krankheitsbedingt fehlten. Ansonsten kann Mund nahezu aus dem Vollem schöpfen.