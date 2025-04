Die Erkenntnis des 22. Spieltages in der Fußball-Bezirksliga Mitte aus Bopparder Sicht: Der SSV kann gegen den TuS Oberwinter nicht gewinnen und holt dennoch im Abstiegskampf einen wichtigen Punkt. Die Gäste konnten mit dem 2:2 (0:1) auch leben. Vier Absteiger gibt es: Boppard hat als Fünftletzter nun acht Zähler, Oberwinter als Sechstletzter nun neun Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz 13.

„Wir hätten aufgrund der ersten Hälfte das Spiel gewinnen müssen“, so die Analyse von Gäste-Trainer Cornel Hirt. Dieser sprach nach Spielende die Flut an eigenen Ecken und die Fülle von vergebenen Torchancen an. „Die erste Hälfte war einfach schlecht“, haderte ein unzufriedener Bopparder Trainer Michael Hild mit seiner Mannschaft, die kein Spielmittel gegen das offensive und wendige Forechecking der Oberwinterer fand und deshalb sehr passiv wirkte und agierte.

SSV kämpft sich nach der Pause in die Partie

Insbesondere die rechte Sturmseite des TuS mit den schnellen Max Blohm und Marlo Bollig, dem kurz vor der Halbzeit in der 40. Minute mit einem Flachschuss das 0:1 gelang, war stets gefährlich. „Spielt endlich Fußball“, entfuhr es mittendrin dem genervten Bopparder Kapitän Gabriel Petrovici. Das dürfte Hild seinem Team auch bei der Pausenansprache empfohlen haben. Denn nach dem Seitenwechsel kämpfte der SSV athletischer und trotziger gegen die drohende und nach dem 0:3 im September-Hinspiel erneut mögliche Niederlage.

Ein Sonntagsschuss in den Winkel durch Ali Karabalci in der 60. Spielminute war das Resultat der rechtzeitig gewonnenen Spielfreude und das 2:1 per Flachschuss durch Kapitän Petrovici (63.) die temporäre Wende des Resultats. Louis Männchen, mit zwölf Saisontreffern bis dato erfolgreichster Torschütze des SSV, kam überraschend erst Mitte der zweiten Hälfte, zum Einsatz. „Er hat im letzten Spiel gegen die Reserve des Ahrweiler BC einen Schlag auf den Fuß bekommen und konnte deshalb nur kurz spielen“, bedauerte Cheftrainer Michael Hild, den derzeit einige Verletzungssorgen plagen.

Umstrittener Elfmeter führt zum 2:2-Endstand

Durch einen umstrittenen Foulelfmeter konnten schließlich die Gäste doch noch ausgleichen: Kadir Mete Begen übernahm die Verantwortung und glich in der 69. Spielminute aus. „Wenigstens haben wir so noch einen Punkt geholt“, war Hirt nach Spielende dann doch noch etwas zufrieden, während Kollege Hild, der sich schon kurz vor Spielbeginn ein Unentschieden gewünscht hatte, „ein gerechtes 2:2“ bilanzierte.

Die Blicke der Verantwortlichen des SSV Boppard und der TuS Oberwinter sollten den Tabellenkeller der Bezirksliga Mitte trotz des üppigen Vorsprungs auf die Abstiegszone nicht aus den Augen verlieren: Acht Spieltage vor Saisonschluss kommen auf den SSV Boppard noch im April bei zwei Heimspielen drei schwere Auswärtspartien zu. Etwas entspannter ist der Countdown für den TuS Oberwinter.

SSV Boppard – TuS Oberwinter 2:2 (0:1)

Boppard: Ariton – Michelisz, Tomme, C. Karabalci, Link, Simon, Würfel (62. Ilyasov), A. Karabalci (81. Boskovic), Petrovici, Block, Neuser (62. Männchen).

Oberwinter: Nett – Stein, Koll, Harst, Gies (62. Boutziri), Spahn, Bollig, Begen, Aldakak (89. Wiest), Ibrahim, Blohm.

Schiedsrichter: Erhan Gümus (Siershahn).

Zuschauer: 80.

Tore: 0:1 Bollig (40.), 1:1 A. Karabalci (60.), 2:1 Petrovici (63.), 2:2 Begen (69., Foulelfmeter).