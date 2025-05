Der Klassenverbleib in der Bezirksliga sollte für den TuS Oberwinter nur noch Formsache sein. Das Heimspiel gegen den SV Weitersburg ist das vorletzte Heimspiel für den scheidenden Trainer Cornel Hirt.

Nach dem 5:0-Auswärtserfolg beim TSV Emmelshausen hat der TuS Oberwinter den Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte so gut wie sicher. Ein Punkt im Heimspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den SV Weitersburg würde endgültig Gewissheit bringen.

Oder auch ein Sieg und ein Remis des SSV Boppard im Kellerduell gegen die SG Mülheim-Kärlich II würden bedeuten, dass der TuS drin bleibt. Das einzige Szenario, in dem der Nichtabstieg der Oberwinterer vertagt werden würde, wäre bei einem Erfolg der Mülheimer und einer Niederlage von Oberwinter.

Oberwinters scheidender Trainer Cornel Hirt

„Aber es sieht schon sehr gut aus. Ich bin schon erleichtert, dass wir nun in dieser Situation sind, war die Saison doch von Anfang an wirklich schwer. Und es war mir auch ein Anliegen, hier nicht als Absteiger zu gehen. Die Verantwortlichen haben nun Planungssicherheit. Es hätte auch wirklich anders laufen können“, erklärt Hirt.

Einen Neuzugang für die kommende Spielzeit konnte der TuS auch schon für sich gewinnen. Von A-Ligist SSV Heimbach-Weis wird der 19 Jahre alte David Krause auf die Bandorfer Höhe wechseln. Linksfuß Krause ist Offensivspieler.

Hirt erwartet eine interessante Begegnung

Im Heimspiel gegen Weitersburg erwartet Hirt nun eine interessante Begegnung. „Weitersburg ist eine spielerisch sehr ordentliche Mannschaft, ziemlich offensiv. Sie haben eine wirklich gute Saison gespielt“, meint Hirt.

Personell wird sich beim TuS gegenüber der Vorwoche nichts verändern. Für Innenverteidiger Florian Harst ist die Saison nach seiner Knöchelverletzung wohl beendet.