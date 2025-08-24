Dass der HSV Neuwied den FC Urbar nur mit 3:0 bezwang, schmeichelte den Gästen. Vor allem in der ersten Halbzeit hätte die Elf von Stefan Fink das Ergebnis weiter in die Höhe treiben können. Die Gäste kamen erst in Unterzahl besser klar.

Rekordverdächtig früh schickte Gökhan Bigün seine ersten Ersatzspieler hinter das eigene Tor. Keine fünf Minuten war das Spiel zwischen dem HSV Neuwied und dem FC Urbar in der Fußball-Bezirksliga Mitte alt, da liefen sich schon FC-Reservisten warm und bereiteten sich auf ihren Einsatz vor. „Nicht aufgrund von Verletzungen“, wie der Trainer später erklärte.

Erster Dreier für den HSV

Die Gastgeber zeigten der Urbarer Hintermannschaft direkt die Grenzen auf – und die Hacken in den Laufduellen. „Wir haben extreme personelle Probleme und zahlen deshalb Lehrgeld“, entschuldigte Gökhan, dass sein Team auch im dritten Punktspiel der Saison leer ausging. Der Heimatsportverein hingegen feierte beim ungefährdeten 3:0 (2:0)-Heimsieg auf dem Heddesdorfer Kunstrasenplatz seinen ersten Dreier. Dieser war hochverdient für die zunächst drückend überlegene Heimmannschaft, die im zweiten Abschnitt durch den Aufsteiger, bei dem in Person von Muhammed Puthiyottil und des eingewechselten Lukas Küppers zwei Aushilfen aus der Reserve zum Einsatz kamen, mehr Gegenwehr erfuhr.

Chancen über Chancen besaßen die Neuwieder in der ersten Halbzeit. „Die bekommst du kaum alle in den Bericht hinein“, schmunzelte Trainer Stefan Fink nach Spielende. Sebastian Seemann (10.), Giovanni Landi (21., 26.) und Sascha Kaiser (27.) ließen Möglichkeiten aus. Dass die Gastgeber nach 45 Minuten nur mit 2:0 führten, war schmeichelhaft für Urbar. Sascha Kaiser schnürte mit einem Schuss aus spitzem Winkel ins kurze obere Eck (14.) und nach einem Steckpass von Yannik Finkenbusch (30.) einen Doppelpack.

„Unsere erste Halbzeit war sehr schlecht, in der zweiten sind wir dem HSV dann aber auf Augenhöhe begegnet.“

Gökhan Bigün, Trainer FC Urbar

„In den ersten zehn Minuten haben wir wie aus einem Guss gespielt und genau das umgesetzt, was wir uns im Training erarbeiten. Das zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind“, freute sich Fink. Als Haar in der HSV-Suppe machte er die Chancenverwertung aus. „Wir sind teilweise zu gierig, spielen zu früh den Pass in die Spitze und wollen glänzen. Das können wir aber nur, wenn wir den einfachen und nicht den schwierigen Ball spielen.“

Als die Gäste nach einer Notbremse von Julian Holzem gegen den enteilten Matthias Fink ab der 44. Minute in Unterzahl spielen mussten, befürchteten sie, der Abend könnte ganz bitter enden. Aber mit einem Mann weniger auf dem Feld legten Bigüns Mannen zu. „Unsere erste Halbzeit war sehr schlecht, in der zweiten sind wir dem HSV dann aber auf Augenhöhe begegnet“, fand er. Die Chancenflut ebbte nach der Pause ab.

„Bei einer 2:0-Führung musst du immer hellwach bleiben, damit nicht ein Ball irgendwie durchrutscht.“

Stefan Fink, Trainer HSV Neuwied

Urbar gestaltete die Partie offener, kam aber kaum einmal nennenswert zum Abschluss. Die Neuwieder wurden bei etlichen Aktionen in die Tiefe von Schiedsrichter Leo Glabach aufgrund vermeintlicher Abseitspositionen zurückgepfiffen. Der eingewechselte Francesco Trovato mied das Abseitsrisiko, indem er von halblinks aus der Distanz abzog. Moritz Weißenborn ließ den Ball zwischen den Händen durchrutschen – 3:0 für Neuwied (80.). „Bei einer 2:0-Führung musst du immer hellwach bleiben, damit nicht ein Ball irgendwie durchrutscht. Nach dem dritten Tor konnten wir dann beruhigt sein“, so Stefan Fink.

HSV Neuwied – FC Urbar 3:0 (2:0)

HSV Neuwied: Buchner – Jean Francois, C. Fink, Fensterseifer (65. Leitner) – Finkenbusch (87. Hardt) – M. Fink (61. Christ), Ahrendt, Goßler – Kaiser, Landi (73. Weber) – Seemann (65. Trovato).

FC Urbar: Weißenborn – Puthiyottil (65. Serarusic), Heimen, Yüksel, Holzem – Wehner (29. Küppers), Knebel, Xhaferi, Pala (46. Parschau) – Miller, Hondrich.

Schiedsrichter: Leo Glabach (Saffig).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0, 2:0 Sascha Kaiser (14., 30.), 3:0 Francesco Trovato (80.).

Besonderheit: Rote Karte für Julian Holzem (Urbar) wegen Notbremse (44.).