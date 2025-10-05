Als die SG Augst nach der Pause auf Dreierkette umgestellt hatte, lief es besser im Spiel nach vorn. Doch der TuS Oberwinter hielt dagegen. „Es war eine tolle Teamleistung trotz schlechter Performance“, bilanzierte SG-Coach Robin Reifenberg.
Lesezeit 2 Minuten
Nach torloser erster Hälfte setzte sich die SG Augst Eitelborn doch noch mit 4:2 (0:0) gegen den TuS Oberwinter durch und verbesserte sich dadurch auf Platz vier. Die Gäste, die mit der Empfehlung eines Remis gegen Spitzenreiter Mayen in den Westerwald kamen, erwiesen sich als ein über weite Strecken ebenbürtiger Gegner, der der SG, die ohne ihren verletzten Torjäger Moritz Brendler auskommen musste, alles abverlangte.