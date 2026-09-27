Nur 2:2 gegen SV Binningen BSC Güls verspielt 2:0-Führung im Aufsteigerduell Emily Klinkner 27.09.2026, 19:30 Uhr

i Der BSC Güls (in Blau mit Yusupha Sawaneh) gab lange den Ton an gegen den SV Binningen (mit Mladen Markota), musste sich aber am Ende nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 gegen die Eifeler begnügen. Sascha Berkele

Der BSC Güls verspielte beim 2:2 gegen den Mitaufsteiger SV Binningen eine 2:0-Führung, bekam aber die drei Punkte aus dem Abbruch-Spiel in Neuwied gutgeschrieben.

Der BSC Güls und der SV Binningen haben sich im Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:2 (1:0) getrennt. Dabei gab der BSC seine 2:0-Führung kurz vor Schluss ab, nachdem die Binninger eine bessere zweite Halbzeit zeigten. „Mit Respekt an den Gegner, aber das Unentschieden haben wir uns selber eingeschenkt“, ärgert sich Cihan Akkaya, Spielertrainer des BSC.







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