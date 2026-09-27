Der BSC Güls verspielte beim 2:2 gegen den Mitaufsteiger SV Binningen eine 2:0-Führung, bekam aber die drei Punkte aus dem Abbruch-Spiel in Neuwied gutgeschrieben.
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Der BSC Güls und der SV Binningen haben sich im Aufsteigerduell der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:2 (1:0) getrennt. Dabei gab der BSC seine 2:0-Führung kurz vor Schluss ab, nachdem die Binninger eine bessere zweite Halbzeit zeigten. „Mit Respekt an den Gegner, aber das Unentschieden haben wir uns selber eingeschenkt“, ärgert sich Cihan Akkaya, Spielertrainer des BSC.