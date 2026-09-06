2:1 in Liebshausen
BSC Güls: Erster Bezirksliga-Sieg seit fast 40 Jahren
Auch nach dem letzten Eckball fand der Ball nicht den Weg ins Tor: Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (in Blau) musste sich
Auch nach dem letzten Eckball fand der Ball nicht den Weg ins Tor: Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (in Blau) musste sich dem Aufsteiger BSC Güls in Liebshausen mit 1:2 geschlagen geben.
Christian Kiefer

Jubel auf der einen, Frust auf der anderen Seite: Aufsteiger BSC Güls hat seinen ersten Saisonsieg gelandet, die SG Liebshausen kassierte erneut eine schmerzhafte Heimpleite.

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Der BSC Güls hat seinen ersten Sieg im überkreislichen Fußball seit fast 40 Jahren gefeiert: Der Aufsteiger gewann am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:1 (1:0) bei der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal. Für die Hunsrücker war es nach dem 2:4 gegen Maifeld-Elztal die zweite Heimpleite in Folge gegen einen Aufsteiger.
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