2:1 in Liebshausen BSC Güls: Erster Bezirksliga-Sieg seit fast 40 Jahren Michael Bongard 06.09.2026, 18:53 Uhr

i Auch nach dem letzten Eckball fand der Ball nicht den Weg ins Tor: Die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (in Blau) musste sich dem Aufsteiger BSC Güls in Liebshausen mit 1:2 geschlagen geben. Christian Kiefer

Jubel auf der einen, Frust auf der anderen Seite: Aufsteiger BSC Güls hat seinen ersten Saisonsieg gelandet, die SG Liebshausen kassierte erneut eine schmerzhafte Heimpleite.

Der BSC Güls hat seinen ersten Sieg im überkreislichen Fußball seit fast 40 Jahren gefeiert: Der Aufsteiger gewann am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 2:1 (1:0) bei der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal. Für die Hunsrücker war es nach dem 2:4 gegen Maifeld-Elztal die zweite Heimpleite in Folge gegen einen Aufsteiger.







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