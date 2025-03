Brüderduell in Rheinböllen birgt Brisanz, TSV auf Asche

Interessante Konstellationen hat der 20. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga für den TSV Emmelshausen und den TuS Rheinböllen zu bieten. Beide haben im Abstiegskampf schwere Brocken vor der Brust – zudem steht ein Brüderduell auf der Trainerbank an.

Brüderduell und Hartplatzduell: Für den TuS Rheinböllen und den TSV Emmelshausen stehen wichtige und interessante Paarungen im Abstiegskampf der Bezirksliga Mitte an.

TuS Rheinböllen – FC Metternich (So., 14.45 Uhr). Dass mit Rheinböllens Coach Rafael Sousa und Metternichs Leo De Sousa zwei Brüder auf den Trainerbänken das Sagen haben, ist bekannt, unter der Woche hatte unsere Zeitung mit beiden über das Duell im Speziellen und das Fußballerleben generell gesprochen. Dass diese Duelle natürlich speziell sind, verhehlten beide nicht, den Familienfrieden – mit Ricardo de Sousa spielt ein weiterer Bruder beim TuS – wird das aber so oder nicht tangieren.

Nun rückt das zweite Duell in dieser Saison näher, das erste gewann Rafael Sousa mit dem TuS mit 3:1 in Metternich, es war der erste Saisonsieg, es kamen nur noch zwei hinzu. Unabhängig vom Gegner und der besonderen Konstellation sagt Rafael Sousa: „Irgendwann sollten wir mit dem Gewinnen anfangen, sonst wird es schwierig.“ 14 Punkte sind es bislang für den Vorletzten, realistisch gesehen sind nur noch Ahrweiler II (18 Punkte, erster Abstiegsplatz), Boppard (21, Fünftletzter) und Emmelshausen (21, Sechstletzter) einzuholen, Oberzissen ist mit 24 Zählern zu weit weg. Und zu Emmelshausen sagt Sousa: „Es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn sie nicht da rauskämen jetzt.“

Ganz anders stellt sich die Situation bei Metternich da, Rafaels jüngerer Bruder Leo hat sich durch Siege gegen Maifeld und Anadolu Spor in Stellung gebracht und darf wieder auf Platz zwei schielen, es sind nur noch drei Punkte Rückstand auf Rübenach. „Ich würde Leo empfehlen, nach oben zu schauen“, sagt Rafael Sousa. Über ihr direktes Duell herrscht „Funkstille“, wie der älteste Bruder sagt: „Wir sprechen da nicht drüber.“ Personell wird beim TuS Tjark Klein krank fehlen, Matthias Pira und Fabio Aquila sind angeschlagen.

Anadolu Spor Koblenz – TSV Emmelshausen (So., 15 Uhr, in Lützel). Der TSV hat nach dem Last-Minute-2:1 gegen Spitzenreiter Mendig Selbstvertrauen im Abstiegskampf getankt. Emmelshausens Trainer Uli Feldheiser bringt das zum Ausdruck: „Wenn du Mendig schlagen kannst, kannst du jeden schlagen.“ Also auch den Dritten Anadolu Spor, der noch berechtige Hoffnungen auf Platz zwei (berechtigt zur Rheinlandliga-Relegation) hegt bei einem Spiel weniger und nur einem Punkt Rückstand auf Rübenach.

Der TSV indes kann sich berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen, auch wenn es aktuell nur drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz Ahrweiler II sind, auf Maifeld und Rheinböllen sind es schon sieben, auf Mülheim-Kärlich II elf. Ein Punkt oder sogar ein weiterer Sieg auf der Feste-Franz-Asche in Lützel würde da natürlich sehr gut tun. Feldheiser weiß, wie es klappen könnte: „Wir werden uns aufs Umschalten konzentrieren, das hat im Hinspiel gut funktioniert.“ 4:2 gewann der TSV damals. Personell wird ihm der gleiche Kader wie gegen Mendig zur Verfügung stehen – außer „Aushilfstorwart“ Jonas Börsch.