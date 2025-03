Brüderduell in der Bezirksliga

In unserem Format „Sportvideo des Monats“ bitten wir in regelmäßigen Abständen Trainer, Spieler und Funktionäre aus der Region zum Video-Kurzinterview. Diesmal haben wir den Brüdern und Bezirksliga-Konkurrenten Rafael und Leonardo Sousa gesprochen.

Wenn am 23. März der TuS Rheinböllen den FC Metternich empfängt, kommt es nicht nur zum Duell zweier Bezirksligisten. Das spannendste Aufeinandertreffen findet vermutlich am Spielfeldrand statt. Denn bei der Partie kommt es zum Duell zweier Brüder. Rafael Sousa, Trainer des TuS Rheinböllen, auf der einen Seite. Leonardo Sousa, Trainer des FC Metternich, auf der anderen Seite. Wie die beiden das brüderliche Aufeinandertreffen empfinden, haben uns die Geschwister in einem kurzen Videointerview berichtet.