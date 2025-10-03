Metternich gegen Oberwesel Brüder-Duell: Beide Sousas brauchen eigentlich Punkte 03.10.2025, 14:53 Uhr

i Nach dem 3:2-Derbysieg beim FC Emmelshausen-Karbach II (in Blau mit Kevin Leidig) hat die SG Mörschbach/Argenthal/Liebshausen um die Schulzki-Brüder Marvin (links) und Leon am Sonntag (14.45 Uhr) ein Heimspiel gegen den Dritten Oberzissen. Der FCEK muss am Samstag (15.30 Uhr) zum Tabellenführer Mayen. hjs-Foto

In der Bezirksliga Mitte kommt es am Sonntag wieder zum Brüder-Trainerduell zwischen Leo de Sousa (FC Metternich) und Rafael Sousa (SG Viertäler Oberwesel).

Der Blick aus Rhein-Hunsrücker Sicht auf den neunten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Mitte:TuS Mayen - FC Emmelshausen-Karbach II (Sa., 15.30 Uhr). Das Auf und Ab bei der FCEK-Reserve geht weiter. Trotz zahlreicher Unterstützung aus dem Oberliga-Kader verlor man am vergangenen Samstag überraschend daheim das Derby gegen Mörschbach mit 2:3.







