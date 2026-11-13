Trainer warnt vor den Gästen Bringt der HSV Neuwied auch die SG Augst zu Fall? Marco Rosbach

René Weiss 13.11.2026, 09:22 Uhr

i In der vergangenen Saison gelang es dem HSV Neuwied nicht, die SG Augst im Lennox Simon (in Rot) ins Straucheln zu bringen. In Simmern setzte sich die SG durch zwei späte Treffer mit 2:0 durch und im Rückspiel in Neuwied mit 6:4. Marco Rosbach

Während der HSV Neuwied erst in der Schlussphase der Hinrunde richtig auf Touren kommt, zehrt die SG Augst als Tabellendritter der Bezirksliga Mitte von der starken ersten Saisonphase. Jetzt kreuzen sich die Wege zweier Teams mit gegenläufigem Trend.

„Noch drei Wochen, dann ist endlich Winterpause“, gesteht Patrick Birkner, dessen SG Augst Eitelborn in der Bezirksliga Mitte einen durchwachsenen Oktober erlebt hat, dann mit einem 5:1 gegen Liebshausen gut in den November gestartet ist, zuletzt aber mit dem 1:4 beim Emmelshausen-Karbach II wieder einen Dämpfer einstecken musste.







Artikel teilen

Artikel teilen