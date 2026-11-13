Während der HSV Neuwied erst in der Schlussphase der Hinrunde richtig auf Touren kommt, zehrt die SG Augst als Tabellendritter der Bezirksliga Mitte von der starken ersten Saisonphase. Jetzt kreuzen sich die Wege zweier Teams mit gegenläufigem Trend.
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„Noch drei Wochen, dann ist endlich Winterpause“, gesteht Patrick Birkner, dessen SG Augst Eitelborn in der Bezirksliga Mitte einen durchwachsenen Oktober erlebt hat, dann mit einem 5:1 gegen Liebshausen gut in den November gestartet ist, zuletzt aber mit dem 1:4 beim Emmelshausen-Karbach II wieder einen Dämpfer einstecken musste.