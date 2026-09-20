Liebshausen 1:1 gegen Mendig Brice Mitel legt vor, aber Leo Wilhelm gleicht aus Sascha Wetzlar 20.09.2026, 20:08 Uhr

i Die beiden Torschützen beim 1:1 zwischen der SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal (in Blau) und dem SV Mendig auf einem Bild: Leo Wilhelm (links) machte den Ausgleich für Liebshausen, Brice Mitel (rechts) hatte Mendig in Front gebracht. Christian Kiefer

Das 1:1 zwischen Bezirksliga-Dino SG Liebshausen und dem Rheinlandliga-Absteiger SV Mendig ging vollkommen in Ordnung. Beide Seiten konnten mit der Punkteteilung leben.

Gerechtes Remis bei Nieselregen: In der Fußball-Bezirksliga Mitte trennten sich die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal und der SV Eintracht Mendig summa summarum verdient mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Dem Rheinlandliga-Absteiger aus der Vulkanstadt gehörten klar die ersten 30 Minuten, die restliche Stunde zeigte leichte Vorteile für die Gastgeber auf.







Artikel teilen

Artikel teilen