Das 1:1 zwischen Bezirksliga-Dino SG Liebshausen und dem Rheinlandliga-Absteiger SV Mendig ging vollkommen in Ordnung. Beide Seiten konnten mit der Punkteteilung leben.
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Gerechtes Remis bei Nieselregen: In der Fußball-Bezirksliga Mitte trennten sich die SG Liebshausen/Mörschbach/Argenthal und der SV Eintracht Mendig summa summarum verdient mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Dem Rheinlandliga-Absteiger aus der Vulkanstadt gehörten klar die ersten 30 Minuten, die restliche Stunde zeigte leichte Vorteile für die Gastgeber auf.