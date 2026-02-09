SG Augst siegt bei Müschenbach Brendlers Traumtor entscheidet Ost-Mitte-Vergleich Marco Rosbach 09.02.2026, 10:16 Uhr

i Moritz Brendler traf von der Strafraumkante in den Winkel und sicherte der SG Augst den Sieg im Test bei der SG Müschenbach. Marco Rosbach

In der Bezirksliga kreuzen sich ihre Wege nicht, weil die einen in der Ost-Staffel spielen und die anderen der Mitte-Staffel zugeordnet sind. Der Test zwischen Müschenbach und Augst wurde zu einer engen Kiste und durch ein Traumtor entschieden.

Unter der Woche waren viele Vorbereitungsspiele abgesagt worden. Dann folgte Sonne satt auf Eis und Schnee, sodass im Westerwald einige Teams aus der Bezirksliga am Wochenende ohne witterungsbedingte Probleme ihre Form testen konnten.SG Müschenbach/Hachenburg – SG Augst Eitelborn 1:2 (1:1).







