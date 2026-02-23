Der letzte Härtetest vor dem ersten Punktspiel des Jahres endete für die SG Augst Eitelborn mit einem hart erkämpften Remis. Bei 100 Prozent sieht Spielertrainer Robin Reifenberg noch nicht.
Nach zuletzt zwei witterungsbedingten Absagen konnte die SG Augst Eitelborn vor dem ersten Punktspiel in der Bezirksliga Mitte am Sonntag, 14.30 Uhr, gegen die SG Westum noch einmal die Form überprüfen. „Gegen einen extrem tiefstehenden Gegner taten wir uns schwer“, bilanzierte Augst-Spielerttrainer Robin Reifenberg nach dem 2:2 (0:1) beim Limburger Kreisoberligisten FCA Niederbrechen.