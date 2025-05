Es sieht ganz stark nach A-Klasse kommende Saison für den SSV Boppard aus. Es sei denn es gelingt ein Überraschungscoup beim Nachholspiel in der Fußball-Bezirksliga Mitte am Mittwoch beim Zweiten FV Rübenach.

Für den SSV Boppard ist nach dem 0:4 gegen die SG Mülheim-Kärlich II der Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga Mitte in weite Ferne gerückt. Nicht, weil der Abstand zu groß wäre auf die Abstiegsränge, sondern weil die Personalsituation weiter sehr schlecht ist – und die Gegner sehr gut. Am Mittwoch (20 Uhr) geht es zum Nachholspiel beim Zweiten FV Rübenach, am Sonntag zum Spitzenreiter Mendig.

Betreut wird das SSV-Team am Mittwochabend von Philipp Neuser, denn Coach Michael Hild ist auf Dienstreise in Marseille und sein spielender „Co“ Jonas Link in Urlaub. Zudem fallen sicher Yannik Schröder, Cadgas Karabalci, Philipp Dreckmann, Demetrius Pfoo und wohl auch der stark angeschlagene Nijas Ilyasov aus. Hild, der gegen Mülheim-Kärlichs Reserve nicht dabei war, sagt: „Es ist brutal schwierig, eigentlich müssen wir ja eines von den beiden Spielen gewinnen.“ Vier Punkte beträgt der Rückstand auf die SG-Reserve, bei einem Spiel – dem gegen Rübenach – weniger.