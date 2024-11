Eis und Schnee Bopparder Partie fällt aus, Pokalspiel in Gevenich auch 24.11.2024, 10:38 Uhr

Symbolbild M.Dörr & M.Frommherz - stock.ado

Eis und Schnee sorgten am Freitag und Samstag noch für die ein oder andere Spielabsage in der Region.

Am Freitag und am Samstag hat es noch den ein oder anderen Spielausfall im Fußballverband Rheinland gegeben. In der Bezirksliga Mitte musste das Kellerduell zwischen der SG Maifeld-Elztal und dem SSV Boppard kurzfristig abgesagt werden. Der Kunstrasen in Mertloch war vereist, zudem setzte Schneefall am Freitagabend ein.

