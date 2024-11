Lützel Boppard verliert bei Anadolu Spor Koblenz 0:5 17.11.2024, 19:53 Uhr

i Symbolbild dpa

0:5 hört sich klar an. War es am Ende auch beim SSV Boppard. Aber zu Beginn nicht.

Für den SSV Boppard wird die Luft dünner in der Fußball-Bezirksliga Mitte: Das 0:5 (0:2) bei Anadolu Spor Koblenz auf der Asche von Feste Franz in Lützel war die siebte Niederlage in Folge. Zwei Sachen machen dem SSV aber Hoffnung: Zum einen ist der Vorsprung auf die Abstiegsplätze nicht geschrumpft (weiter vier Punkte), da auch Emmelshausen auf Abstiegsrang eins und Rheinböllen auf Abstiegsrang zwei ihre Partien verloren haben.

