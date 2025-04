Zum Zurücklehnen ist es noch viel zu früh, aber gemütlich machen kann es sich der SSV Boppard schon so langsam und von einem weiteren Jahr in der Fußball-Bezirksliga Mitte träumen: Acht Punkte auf den ersten Nichtabstiegsplatz sind eine Menge Holz bei nur noch acht ausstehenden Spielen. Allerdings wird das anstehende Spiel ein sehr schweres, denn der SV Oberzissen, bei dem der SSV am Freitag um 19.30 Uhr zu Gast ist, hat 2025 noch keine Partie verloren.

Drei Siege und ein Unentschieden hat Oberzissen geholt, das heißt summa summarum Platz acht mit 32 Punkten, die Elf von Coach Eike Mund hat den Klassenerhalt viel früher als sonst fast sicher. Und Boppards Trainer Michael Hild weiß warum: „Sie haben ein gutes Tempo vorne, da musst du schon aufpassen.“ Das gelang im Hinspiel nicht, Boppard verlor 0:6. Natürlich würde Hild nun schon ein Punkt reichen, allerdings wird ihm dabei definitiv der beste Torschütze Louis Männchen (12 Treffer) nach einer Weisheitszahn-Operation fehlen.