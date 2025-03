Boppard legt ohne Quartett um Schröder in Kobern los

Es geht wieder los in der Fußball-Bezirksliga Mitte – und der Auftakt nach der Winterpause findet mit dem SSV Boppard am Freitagabend um 19.30 Uhr in Kobern-Gondorf statt. Dann ist der SSV beim besten Aufsteiger SV Untermosel (29 Punkte) zu Gast, es ist das Duell des Tabellenvierten gegen den Zehnten (21).

„Gott sei dank geht es wieder los“, sagt Boppards Trainer Michael Hild, der wie die Kobern-Gondorfer um den Ex-Emmelshausener Tobias Wirtz als Trainer im Duo mit Stefan Ostkamp auf eine Generalprobe über Fastnacht bewusst verzichtete. Man darf also gespannt sein, wie beide Klubs gerüstet sind. Hild kann nur für seine Elf sprechen: „Wir sind teils, teils gerüstet. Die, die immer da waren, sind fit, daneben hatten wir aber auch viel mit Erkältungen zu tun, es hat gefühlt jeden mal erwischt, aber das war ja bei allen Mannschaften so.“

Hild: 15 Punkte brauchen wir noch

Krank fehlen wird bei Boppard aber nur Philipp Dreckmann, dennoch wird er nicht der einzige Ausfall sein, denn Yannik Schröder (Sehnenverletzung im Oberschenkel), Nikolas Block (privat verhindert) und Marcus Würfel (Urlaub) fallen ebenso aus. Bei Offensivleistungsträger Schröder sieht es aber besser aus als vermutet. „Er läuft wieder, mal sehen, wie es bei Belastung aussieht“, sagt Hild.

Der SSV-Coach wäre natürlich froh, seinen schnellen Außen (sechs Tore) bald wieder dabei zu haben. Denn: Es sind nur vier Punkte Vorsprung auf den Viertletzten TSV Emmelshausen. Und bei dem zum Beispiel ist sich Hild sicher, dass „er durch die Verstärkungen im Normalfall da unten raus kommt“. Boppards Trainer rechnet für sich so mit 15 Punkten, die man noch holen muss, der SSV stünde dann bei 35 oder 36. „Die brauchst du“, unterstreicht Hild und weiß auch: „Wir spielen noch bei allen auswärts, die mit uns da unten stehen.“ Allerdings hat Boppard noch eine Partie weniger, das Duell bei der SG Maifeld wird am 26. März nachgeholt. Das Hinspiel gegen Untermosel gewann Boppard übrigens 3:1 durch Tore von Louis Männchen (2) und Jonas Link.