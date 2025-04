Die Bezirksligafußballer des SV Oberzissen haben im SSV Boppard einen neuen Lieblingsgegner gefunden. Nach dem 6:0-Hinspielsieg ließ der SVO den Gästen vom Rhein auch im Rückspiel nicht den Hauch einer Chance. Nach einseitigen 90 Minuten stand ein 5:1 (2:1)-Sieg zu Buche, bei dem die Hausherren alle sechs Tore erzielten. Angeführt wurde die Elf von Trainer Eike Mund einmal mehr von Tim Esten, der durch einen Dreierpack mit nun 21 Treffern in der ligaweiten Torschützenliste dasteht. Mit drei Torbeteiligungen verdiente sich aber auch Jannik Schneider ein Extralob von Coach Mund.

1:0-Führung für SVO nach 16 Minuten

Bei der 1:0-Führung waren auch gleich beide Akteure involviert. Schneider wurde im Strafraum von einem Gegenspieler zu Fall gebracht, den folgerichtigen Elfmeter verwandelte Esten nach 16 Minuten sicher. Zwölf Minuten später setzte sich Schneider erneut gegen seinen Gegenspieler durch und bediente in der Mitte Aaron Seiwert, der auf 2:0 erhöhte, ehe kurze Zeit später Kapitän John Schneider ein kurioses Eigentor unterlief. Boppards Nikolas Block erlief einen langen Ball und flankte diesen, in der Hoffnung dort einen Mitspieler als Abnehmer zu finden, in den Oberzissener Strafraum. Es war jedoch kein SSV-Spieler mitgelaufen, stattdessen kullerte Schneiders unglücklicher Klärungsversuch über die Torlinie – nur noch 2:1 für den SVO.

„Da wir zur Pause nur mit einem Tor in Führung lagen, war es wichtig, dass wir in Halbzeit zwei möglichst schnell das 3:1 nachlegen konnten, um keine Spannung aufkommen zu lassen.“

Oberzissens Trainer Eike Mund

„Ich habe weder davor noch danach eine gute Torannäherung der Gäste vernommen. Da wir zur Pause allerdings nur mit einem Tor in Führung lagen, war es wichtig, dass wir in Halbzeit zwei möglichst schnell das 3:1 nachlegen konnten, um keine Spannung aufkommen zu lassen“, erklärte Mund.

Auf Vorlage von Satbir Singh erzielte Maicol Oligschläger keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff den dritten Treffer. Damit war die Messe gelesen. Tim Esten mit seinem zweiten und dritten Tor nach Schneider Vorarbeit (58.) und in der Schlussphase (86.) ließen das Ergebnis in die Höhe schnellen. Boppards Trainer Michael Hild nahm seine Mannschaft trotz der hohen Niederlage in Schutz: „Wir haben anstrengende Wochen hinter uns, da muss man der Mannschaft ein solches Ergebnis auch mal zugestehen, zumal uns vier wichtige Offensivspieler gefehlt haben.“ SVO-Coach Mund hat dagegen noch einiges vor: „Den Klassenerhalt dürften wir nun hundertprozentig sicher haben. Wir sind in 2025 noch immer ungeschlagen und würden diese Serie gern so lange wie möglich aufrechterhalten.“

SV Oberzissen – SSV Boppard 5:1 (2:1)

SV Oberzissen: Tietz – Welter (80. Kather), Jo. Schneider, Schöning, Seiwert (72. T. Baltes), Ti. Arenz, Esten, Ja. Schneider (78. Klaes), Madanoglu, Oligschläger (78. To. Arenz), Singh (57. L. Baltes).

SSV Boppard: Ariton, Loskant, Michelisz, Tomme, Block, Petrovici, Würfel (67. Boskovic), Simon, Link, Ilyasov (38. Podlaznik), A. Karabalci (67. Flettner).

Schiedsrichter: Frederic Lotzer (Güls).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Tim Esten (16., Foulelfmeter), 2:0 Aaron Seiwert (28.), 2:1 John Schneider (33., Eigentor), 3:1 Maicol Oligschläger (46.), 4:1, 5:1 Esten (58., 86.).