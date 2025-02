SSV siegt 3:2 gegen Oberwesel Boppard gewinnt Testspiel – Viertäler-SG mit Zugang 21.02.2025, 10:44 Uhr

Die Testspiele gehen auch unter der Woche weiter: In Boppard trafen der SSV und die SG Viertäler Oberwesel aufeinander. Der Bezirksligist gewann knapp.

Auf dem Weg zum Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der SSV Boppard einen weiteren Test absolviert: Mit 3:2 (2:1) gewann der Zehnte gegen den Tabellenführer der Kreisliga A Staffel 6, die SG Viertäler Oberwesel.Es war ein ausgeglichenes Spiel, in dem erst Oberwesel Vorteile hatte und laut Boppards Trainer Michael Hild verdient durch Chris Jäckel in Führung ging (15.

