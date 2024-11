Frühes 0:1, Schröder-Ausfall Boppard gerät gegen Mendig schnell auf Verliererstraße 10.11.2024, 20:10 Uhr

i Boppards Spielmacher Gabriel Petrovici (vorne, in Grün-Weiß) traf gegen Mendig mit einem schönen Schlenzer. Das 1:3 war der einzige SSV-Treffer, die Gastgeber verloren gegen den starken Spitzenreiter 1:4. Hermann-Josef Stoffel

Im Prinzip war beim Spiel Boppard gegen Mendig schon nach 13 Minuten alles durch. Weil der Spitzenreiter schon früh führte und bei den personell gebeutelten Boppardern der nächste Ausfall hinzukam.

Die Kräfteverhältnisse waren nach 90 Minuten so, wie man es im Vorfeld erwartet hatte: In der Fußball-Bezirksliga Mitte verlor der SSV Boppard sein sechstes Spiel in Folge, was gegen den souveränen Spitzenreiter SV Eintracht Mendig nicht überraschend daher kam.

