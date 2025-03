Enttäuschung auf der einen Seite, freudestrahlende Gesichter auf der anderen. Am Samstagnachmittag endete das Duell der Fußball-Bezirksliga Mitte zwischen dem Ahrweiler BC II und dem SSV Boppard mit einem 2:1 (1:1)-Auswärtserfolg der Gäste vom Rhein.

Während der SSV seinen Vorsprung auf die Abstiegsplätze durch den Dreier auf sieben Punkte ausbaute, bedeutet die Niederlage im so wichtigen Sechs-Punkte-Spiel für die ABC-Reserve einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenverbleib.

„Wir müssen das Spiel mit zwei bis drei Toren gewinnen, nutzen aber einfach unsere Chancen nicht.“

Filip Dickebohm, Trainer des Ahrweiler BC II

Uneinigkeit herrschte in beiden Trainerlagern bei der Bewertung des Ergebnisses. So sah ABC-Trainerduo Filip Dickebohm/Kourosch Hosseini ein Spiegelbild der bisherigen Partien nach der Winterpause. „Wir müssen das Spiel mit zwei bis drei Toren gewinnen, nutzen aber einfach unsere Chancen nicht“, ärgerte sich Dickebohm. Gästecoach Michael Hild kürte seine Mannschaft hingegen zum verdienten Sieger: „Der Gegner hatte seine Chancen, wir aber auch. Gerade in den letzten zehn Minuten hätten wir in einigen Kontergelegenheiten den Sack eher zumachen müssen.“

Den Auftakt in einem munteren Spiel machte der ABC, der bereits in der dritten Minute die erste Chance auf dem Fuß hatte. Für den SSV verpasste Philipp Neuser in der zehnten Minute die mögliche Führung. Besser machte es kurze Zeit später Topstürmer Louis Männchen, der nach einem langen Diagonalball abgeklärt zum 1:0 (17.) für Boppard einschob.

Chancen gibt es für beide Seiten

Daniel Somuah (23.) und Danny Werner (25., 27.) für den ABC und erneut Männchen per Doppelchance für Boppard (25.) vergaben weitere gute Einschusschancen. So war es schließlich ein Flugkopfball Finn Göttes nach Flanke von Muris Susa (40.), der kurz vor der Pause das mittlerweile verdiente 1:1 herstellte.

„Wir sind auch nach der Pause gut gestartet, alleine Teodor Slavov ist in der ersten Viertelstunde nach Wiederanpfiff drei Mal alleine aufs gegnerische Tor zugelaufen, die mangelnde Effektivität verfolgt uns schon die ganze Saison“, haderte Dickebohm mit weiteren vergebenen Chancen.

„Vier Punkte in den zwei wichtigen Spielen gegen Maifeld-Elztal und Ahrweiler sind genau das, was wir gebraucht haben.“

Michael Hild, Trainer des SSV Boppard

Im Gegensatz zum ABC hat der Gast vom Rhein in Person von Gabriel Petrovici einen Spieler, dem in der Bezirksliga in Erfahrung und Kaltschnäuzigkeit kaum einer etwas vormacht. In der 69. Minute holte Petrovici clever einen Freistoß in Strafraumnähe raus, um diesen dann per Ansage flach vor die Füße des eingewechselten Nikolas Block zu servieren. Block bedankte sich bei seinem Mannschaftskameraden und besorgte den 2:1-Siegtreffer.

„Vier Punkte in den zwei wichtigen Spielen gegen Maifeld-Elztal und Ahrweiler sind genau das, was wir gebraucht haben. Wir haben die englische Woche gut gemeistert und haben uns nun erst einmal etwas Luft verschafft“, freute sich SSV-Coach Hild.

Ahrweiler BC II – SSV Boppard 1:2 (1:1)

Ahrweiler BC II: Bakir, Werner, Susa (86. Schweigert), Galdino (66. Pauly), Küpper, Slavov (72. Seck), Somuah, Bluhm, Könez, Götte (66. Adams), Hussein (72. Karic)

SSV Boppard: Spörl, Podlaznik, Tomme, Pfoo (65. Boskovic), Petrovici (78. Ilyasov), Neuser (46. Michelisz), Karabalci, Männchen (90. Flettner), Würfel (46. Block), Simon, Link.

Schiedsrichter: Marek Rosswinkel (Prüm).

Zuschauer: 100.

Tore: 0:1 Louis Männchen(17.), 1:1 Finn Götte (40.), 1:2 Nikolas Block (69.).