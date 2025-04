Die Partie des SSV Boppard gegen den FC Metternich in der Bezirksliga Mitte ist kurzfristig verlegt worden. Und die nächste Partie der Bopparder ebenfalls. Einmal fragt der SSV an, einmal der Gegner.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat es eine sehr kurzfristige Verlegung gegeben: Das Heimspiel des SSV Boppard am Mittwochabend gegen den FC Metternich wurde auf Anfrage der Bopparder verlegt, neuer Termin ist Mittwoch, 21. Mai, um 19.45 Uhr.

SSV-Coach Michael Hild erklärt: „Wir wären zu dünn besetzt aufgrund von Ferien, bei uns sind fünf Leute in Urlaub, und Verletzungen, deswegen haben wir angefragt.“ Die Metternicher um den aus Boppard stammenden Coach Leo de Sousa, die mit 39 Punkten als Sechster sieben Punkte hinter dem Relegationsplatz zwei stehen, stimmten zu.

5 Spiele in 14 Tagen

Das wiederum tat auch der SSV auf eine entsprechende Anfrage des Zweiten Rübenach, denn der würde die Partie gegen Boppard am Mittwoch, 23. April, gerne verschieben. Das wird so kommen, das Spiel wird am Mittwoch, 14. Mai, 20 Uhr in Rübenach stattfinden. Für den Fünftletzen Boppard (acht Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz) wird es ein knackiger Rest-Mai mit 5 Spielen in 14 Tagen vom 11. bis 24. Mai.