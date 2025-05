Erst in der Schlussphase der Partie konnte der SV Weitersburg in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den abstiegsbedrohten SSV Boppard einen 1:3-Rückstand in einen 4:3 (1:2)-Sieg drehen. Bis fünf Minuten vor Schluss sah es so aus, als ob die Gäste den Abstand zur Abstiegszone und den Viertletzten SG Mülheim-Kärlich II auf fünf Punkte ausbauen könnten, ehe man – auch bedingt durch eine doppelte Unterzahl – doch noch den erhofften Dreier aus der Hand gab.

Den Auftakt machte nach einer halben Stunde Weitersburgs spielender Co-Trainer Marcel Berg, der nach einem Konter der Gäste die Hereingabe unglücklich ins eigene Tor beförderte. „Wir hatten bis dahin alles im Griff und hatten selbst eine Reihe an guten Chancen“, haderte SVW-Coach David Koca. Die Antwort durch Roman Rudenko nach feinem Spielzug folgte in der 40. Minute und doch waren es die Gäste, die durch einen Treffer von Louis Männchen (44.) mit einer Führung in die Pause gingen. „Das Ergebnis entsprach eigentlich nicht dem Spielverlauf, wir haben aber zu einfache Gegentore gefangen. Nach dem Seitenwechsel waren wir wieder am Drücker, mussten aber zunächst noch das 1:3 schlucken“, schilderte Koca.

Männchen trifft doppelt und sieht wie Dreckmann Gelb-Rot

Männchen schoss die Gäste mit seinem zweiten Tor (55.) auf die vermeintliche Siegerstraße. Warum aber im Anschluss diesen Vorsprung doch noch hergab, wusste SSV-Trainer Michael Hild zu beantworten: „Leider haben wir nach rund einer Stunde einen vollkommen dämlichen Platzverweis hinnehmen müssen, bleiben wir vollzählig, holen wir mindestens ein Unentschieden.“ Besagte Gelb-Rote Karte sah Philipp Dreckmann, der neben Ballwegschlagens die zweite gelbe Karte für einen Schubser sah (63.).

Adrian Knop per Kopf sorgte für den schnellen 2:3-Anschluss (73.), die weiteren Treffer sollten aber bis in die Schlussphase auf sich warten lassen. Der erst zwei Minuten zuvor eingewechselte Albin Shkreta (85.) markierte den Ausgleich, der 4:3-Siegtreffer fiel dann nach mit der letzten Aktion des Spiels nach einem Eckball durch Oscar Mers (90.+6). Kurz zuvor sah Männchen die zweite Gelb-Rote Karte der Bopparder. Deren Trainer Hild war hinterher bedient: „Gerade in unserer Situation dürfen wir uns solche Platzverweise nicht erlauben. Das wären wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gewesen, so stehen wir wieder mit leeren Händen da.“ Weitersburgs Coach Koca zog dagegen ein versöhnliches Fazit: „Spielerisch hatten wir vor allem in der Restverteidigung Luft nach oben, allerdings hat die Mannschaft Charakter und Moral bewiesen und sich so doch noch den Sieg gesichert.“

Durch den Last-Minute-Sieg im vorgezogenen Match des 27. Spieltags verbesserte sich Weitersburg wieder auf Rang drei, der Sieger des direkten Verfolgerduells Anadolu Koblenz gegen Untermosel Kobern am Sonntag wird die Weitersburger aber wieder vom „Bronze-Rang“ verdrängen. Boppard kann am Sonntag bei einem Sieg von Mülheim-Kärlich gegen Argenthal erstmals in dieser Saison auf den ersten Abstiegsplatz 13 abrutschen.

SV Weitersburg – SSV Boppard 4:3 (1:2).

Weitersburg: Strobel – Berg, O. Köhler (83. Shkreta), Mers, Knop, Christ, Rudenko, Schmidt (60. Lebert), Werner, Denysiuk (60. Jösch), S. Köhler.

Boppard: Spöri – Michelisz, Tomme, Block (81. Victor), Petrovici, C. Karabalci, Männchen, Flettner (67. Schröder), Simon, Link, Ilyasov (40. Dreckmann).

Schiedsrichter: Mario Möllendick (Arzbach).

Zuschauer: 70.

Tore: 0:1 Berg (30. Eigentor), 1:1 Rudenko (40.), 1:2 und 1:3 Männchen (44., 55.), 2:3 Knop (70.), 3:3 Shkreta (70.), 4:3 Mers (90+6.).

Besonderheiten: Gelb-Rot für die Bopparder Dreckmann (63.) und Männchen (90.+3).