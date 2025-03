Es waren turbulente 90 Minuten auf dem Kunstrasen in Buchenau. Am Ende stand Gastgeber SSV Boppard in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit leeren Händen da gegen den TuS Mayen.

Nach der 3:4 (2:2)-Heimniederlage des SSV Boppard daheim in der Fußball-Bezirksliga Mitte gegen den TuS Mayen, musste vor allem Michael Hild, der Trainer der Gastgeber, erst einmal die richtigen Worte finden, um sich nicht zu sehr in die Nesseln zu setzen. Denn Hild konnte seiner Elf, die am Ende zwei Mann weniger war, keine großen Vorwürfe machen, dem Schiedsrichter dagegen schon. Hilds Kollege Marc Steil konnte das auf Mayener Seite logischerweise entspannter sehen. Tabellerarisch bedeutete das Ergebnis: Boppard rutschte mit weiter 21 Punkten hinter Emmelshausen (2:1 gegen Tabellenführer Mendig) auf den fünftletzten Platz ab, der TuS hat nun komfortable 28 Punkte als Achter.

„Was soll ich sagen? Wir haben gegen zwölf Mann gespielt“, sagte Hild und meinte damit, dass Schiedsrichter Sebastian Hoppe einen ganz schwachen Tag gehabt hatte – aus SSV-Sicht. Wobei Hild auch unterstreicht: „Gelb-Rot wegen Ballwegschlagen war dumm, wenn du schon Gelb hast.“ Passiert war das in der 76. Minute, als Nijas Ilyasov sich dazu hinreißen ließ, den Ball wegzukicken nach einem Pfiff Hoppes.

Spiel hat nach 3:3 noch eine Wendung parat

Boppard führte da mit 3:2 und hatte die Partie komplett gedreht, denn mit 2:0 lagen die Gäste schon nach einer Viertelstunde vorne. Erst verwandelte Josip Bilac einen Handelfmeter zum 1:0 (9.), dann erhöhte Mohamad Dido auf 2:0 nach einer am Ende feinen Einzelaktion (15.). „Wir sind gut reingekommen“, befand Steil, der aber auch mitansehen musste, wie seine Elf die Partie aus der Hand gab. Erst traf Gabriel Petrovici per Foulelfmeter (21.), dann Louis Männchen nach einer schönen Eckballvariante noch vor der Pause zum Ausgleich (39.).

Und als direkt nach Wiederanpfiff Nico Tomme nach einem Eckball das 3:2 erzielte, schien sich das Blatt zu wenden und Boppard einen wichtigen Dreier im Abstiegskampf einfahren zu können. Aber das Spiel hatte noch eine weitere Wendung parat – und hier schlug das Pendel zugunsten der Gäste aus. Einen tiefen Ball erlief Hamza Aliou, der Boppards Torwart Julian Spöri umkurvte und zum 3:3-Ausgleich traf nach 82 Minuten, sechs Minuten also nach dem Platzverweis von Ilyasov.

Doppelbestrafung stößt SSV bitter auf

Es war allerdings noch nicht der Schlussakkord, denn der folgte mit der Roten Karte für Tomme, der Calvin Müller am Trikot gezogen hatte – just, als der das 3:4 für Mayen erzielen wollte. Es gab den zweiten Elfmeter für Mayen, Bilac verwandelte ihn so sicher wie den ersten, nur wählte er die andere Ecke. Hild verstand die Welt nicht mehr: „Auf das Thema Doppelbestrafung habe ich keine Antwort bekommen, danach haben wir dann neun gegen zwölf gespielt...“

Steil sprach auch von einem durchaus glücklichen Sieg, zu den strittigen Szenen wollte er sich aber nicht großartig äußern, weil er doch weit weg vom Geschehen war. Was er wusste: „Es war nicht gut von uns, weil mir das Wie wichtig ist, und das hat heute nicht gepasst. Aber wir haben Mentalität gezeigt und dran geglaubt. Beim 0:0 gegen Argenthal hätten wir den Sieg verdient gehabt, heute war es schon ein Stück weit glücklich.“

SSV Boppard – TuS Mayen 3:4 (2:2)

Boppard: Spöri – Tomme, Pfoo, Petrovici, Neuser (55. Block), Karabalci (89. Boskovic), Männchen, Würfel (68. Michelisz). Simon, Link (90. Flettner), Ilyasov.

Mayen: Wielpütz – Schneider, Gilles, Aliou, Kohlhaas (46. Demiraj), Bilac, Flies, Feiler, Öztürk (77. Müllen), Amedov (39. Hanioui), Dido.

Schiedsrichter: Sebastian Hoppe (Altendiez).

Zuschauer: 50.

Tore: 0:1 Bilac (9., Handelfmeter), 0:2 Dido (15.), 1:2 Petrovici (21., Foulelfmeter), 2:2 Männchen (39.), 3:2 Tomme (47.), 3:3 Aliou (82.), 3:4 Bilac (88., Foulelfmeter).

Besonderheiten: Gelb-Rot für Ilyasov (Boppard, 76.); Rot für Tomme (Boppard, 87.) wegen Folulspiels.