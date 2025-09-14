Mit einem deutlichen 5:1 (4:0)-Sieg über den Aufsteiger SG Westum/Löhndorf hat sich der SV Weitersburg aus der Ergebniskrise der letzten Wochen befreit. Insbesondere in den ersten 45 Minuten überrannte die Mannschaft von Trainer David Koca einen an diesem Tag überforderten Gegner und entschied die Partie der Fußball-Bezirksliga Mitte frühzeitig.

Nach nur zwei Punkten aus den vergangenen vier Spielen wollte der ambitionierte SV Weitersburg im Heimspiel gegen Westum den Bock unbedingt umstoßen. Gerade recht kam da ein Blitzstart, der die Hausherren nach etwas weniger als 120 Sekunden schon in Führung brachte. Der an diesem Tag sehr auffällige Jakob Noß dribbelte dynamisch in den Strafraum, wo er mit einem Querpass den freistehenden Lars Velten fand, der zum 1:0 (2.) einschob.

Mit Führung im Rücken dominiert Weitersburg

Mit der frühen Führung im Rücken spielte über die gesamte erste Halbzeit, wenn nicht sogar die vollen 90 Minuten, nur noch der SV Weitersburg, auch weil es die Gäste den Hausherren sehr leicht machten. Nachdem zuvor einige Möglichkeiten ungenutzt blieben, erhöhte in der 19. Spielminute Vorlagengeber Noß selbst. Bei einem weiteren Dribbling kam Noß zum Abschluss, sicherte sich gegen unaufmerksame Westumer den eigenen Abpraller und vollendete zum 2:0.

Etwas später führte eine Standardsituation bereits zum nächsten Treffer. Ein Freistoß von Scarly Köhler landete auf dem Kopf von Moritz Kreil, der ins lange Eck zum 3:0 (32.) traf. Noch vor der Pause legte daraufhin Oscar Mers in Folge eines schönen Steckpasses nach und blieb im eins gegen eins vor Westums Torhüter Kai Hengsberg eiskalt – 4:0 (42.). Damit war die einseitige Partie bereits zur Pause vorentschieden.

Vier Minuten nach Wiederanpfiff stellte Mattes Häusler auf 5:0 (49.). Im Anschluss nahmen die Hausherren ein oder zwei Gänge raus, während die Gäste darum bemüht waren, nicht gänzlich unter die Räder zu geraten. Zumindest dies gelang aus Sicht des Aufsteigers, der eigentlich mit Blick auf den ersten Saisonsieg in der Vorwoche über Metternich mit Selbstvertrauen angereist war. Islam Reggami gelang mit einem verwandelten Foulelfmeter mit dem 1:5 (64.) zumindest etwas Ergebniskosmetik. Am Ende stand dennoch ein auch in der Höhe verdienter Heimsieg von Weitersburg zu Buche.

„Wir haben eine gute Mischung aus Geduld gegen einen tief stehenden Gegner und schnellem Umschaltspiel auf den Platz gebracht.“

Weitersburgs Trainer David Koca

„Die Jungs haben es in der Trainingswoche schon gut gemacht und heute im Spiel daran angeknüpft. Wir haben eine gute Mischung aus Geduld gegen einen tief stehenden Gegner und schnellem Umschaltspiel auf den Platz gebracht, wobei die frühe Führung natürlich geholfen hat. Wir freuen uns und blicken jetzt fokussiert nach vorne“, kommentierte Koca.

„Die erste Halbzeit war eine Frechheit.“

Tomas Lopez, Trainer der SG Westum/Löhndorf

Demgegenüber fand Westums Trainer Tomas Lopez deutliche Worte und sagte: „Die erste Halbzeit war eine Frechheit. Wir haben es in der zweiten Halbzeit gegen Oberzissen und heute gesehen. Wenn die Intensität fehlt, haben wir große Schwierigkeiten in dieser Liga.“

SV Weitersburg – SG Westum/Löhndorf 5:1 (4:0)

SV Weitersburg: Strobel – P. Velten, Berg (79. Shkreta), Küstermann, Mers (56. Hilland), Häusler (74. Heldt), Schmidt, Noß (79. Lauer), Köhler, L. Velten, Kreil (56. Jösch).

SG Westum/Löhndorf: Hengsberg – Gaydos (46. Mareinfeld), Reggami (65. Gessner), Ossendorf (46. Nachtsheim), Schneider (70. Gottschalk), Weber, Palm (46. Merken), Pütz, Lefevre, Schmitz, Wagner.

Schiedsrichter: Michael Kausch (Spvgg Cochem)

Zuschauer: 139.

Tore: 1:0 Lars Velten (2.), 2:0 Jakob Noß (19.), 3:0 Moritz Kreil (32.), 4:0 Oscar Mers (42.), 5:0 Mattes Häusler (49.), 5:1 Islam Reggami (64., Foulelfmeter).