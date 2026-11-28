Bezirksliga Mitte Bis aufs Derby in Mülheim-Kärlich alle Spiele abgesagt Michael Bongard 28.11.2026, 18:01 Uhr

i Der Rasen in Binningen ist gefroren, die Partie des SVB gegen Rot-Weiss Koblenz II wurde abgesagt. Mirco Mono

„Einheitliches“ Programm in der Bezirksliga Mitte: Alle Spiele des 17. Spieltags wurden abgesagt – mit einer Ausnahme.

In der Fußball-Bezirksliga Mitte sind am 17. Spieltag alle Partien abgesagt worden – mit einer Ausnahme: Das Derby zwischen der SG Mülheim-Kärlich II und dem Tabellenführer FC Metternich soll am Sonntag um 15 Uhr über die Bühne gehen. In allen anderen sieben Begegnungen erfolgte aufgrund der Witterungsbedingungen und den daraufhin unbespielbaren Sportplätzen eine Absage.







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