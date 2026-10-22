Auswärts in Emmelshausen Binninger Überraschung am Tag vor Högers Hochzeit? Michael Bongard 22.10.2026, 17:45 Uhr

i Binningens Linksverteidiger Maxime Höger heiratet am Samstag. Deswegen wurde die Partie beim FC Emmelshausen-Karbach II auf Freitag (20 Uhr) verlegt. Bräutigam Höger wird dann fehlen. Sascha Berkele

Nach dem 2:2 gegen die SG Liebshausen steht für den SV Binningen direkt der nächste Vergleich mit einem Hunsrück-Klub an: Bereits am Freitag (20 Uhr) gastieren die Eifeler in Emmelshausen beim heimstarken FC Emmelshausen-Karbach II.

Der zwölfte Spieltag in der Bezirksliga Mitte wird am Freitag (20 Uhr) unter anderem mit dem „Fußballkreis-Hunsrück/Mosel-Duell“ FC Emmelshausen-Karbach II gegen SV Binningen eröffnet. Der heimstarke FCEK II ist in Emmelshausen gegen den Neuling aus der Eifel klar favorisiert.







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