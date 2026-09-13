Erster Bezirksliga-Sieg
Binninger Paukenschlag beim 4:0 bei Maifeld-Elztal
Binningens Abwehrchef Fabian Röhrig (links) überwindet Maifeld-Elztals Keeper Florian Geisler und bejubelt anschließend das früh
Binningens Abwehrchef Fabian Röhrig (links) überwindet Maifeld-Elztals Keeper Florian Geisler und bejubelt anschließend das frühe 1:0 mit Mitspieler René Risser. Röhrig traf auch zum 2:0 beim 4:0-Sieg. Es war der erste Bezirksliga-Dreier überhaupt für den Debütanten SVB.
Sascha Berkele

Der SV Binningen ist nun auch punktemäßig in der Bezirksliga Mitte angekommen: Der SVB gewann das Aufsteigerduell bei der SG Maifeld-Elztal 4:0 und fuhr den ersten Dreier überkreislich ein. Eine Rote Karte für die Gastgeber war spielentscheidend.

Lesezeit 2 Minuten
Besser hätte sich Lars Lauber, Trainer des SV Blau-Weiß Binningen, die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte wirklich nicht ausmalen können. Seine Elf holte sich auf der Elztaler Alm in Gering-Kollig in ihrem fünften Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte die ersten Punkte.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Bezirksliga MitteSport

Top-News aus dem Sport