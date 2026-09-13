Erster Bezirksliga-Sieg Binninger Paukenschlag beim 4:0 bei Maifeld-Elztal Lutz Klattenberg 13.09.2026, 12:42 Uhr

i Binningens Abwehrchef Fabian Röhrig (links) überwindet Maifeld-Elztals Keeper Florian Geisler und bejubelt anschließend das frühe 1:0 mit Mitspieler René Risser. Röhrig traf auch zum 2:0 beim 4:0-Sieg. Es war der erste Bezirksliga-Dreier überhaupt für den Debütanten SVB. Sascha Berkele

Der SV Binningen ist nun auch punktemäßig in der Bezirksliga Mitte angekommen: Der SVB gewann das Aufsteigerduell bei der SG Maifeld-Elztal 4:0 und fuhr den ersten Dreier überkreislich ein. Eine Rote Karte für die Gastgeber war spielentscheidend.

Besser hätte sich Lars Lauber, Trainer des SV Blau-Weiß Binningen, die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte wirklich nicht ausmalen können. Seine Elf holte sich auf der Elztaler Alm in Gering-Kollig in ihrem fünften Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte die ersten Punkte.







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