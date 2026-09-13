Der SV Binningen ist nun auch punktemäßig in der Bezirksliga Mitte angekommen: Der SVB gewann das Aufsteigerduell bei der SG Maifeld-Elztal 4:0 und fuhr den ersten Dreier überkreislich ein. Eine Rote Karte für die Gastgeber war spielentscheidend.
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Besser hätte sich Lars Lauber, Trainer des SV Blau-Weiß Binningen, die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte wirklich nicht ausmalen können. Seine Elf holte sich auf der Elztaler Alm in Gering-Kollig in ihrem fünften Saisonspiel der Fußball-Bezirksliga Mitte die ersten Punkte.