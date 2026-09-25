Aufsteigerduell in der Bezirksliga Mitte: Schlusslicht SV Binningen steht beim BSC Güls schon etwas unter Zugzwang. Da passt es den Eifelern gar nicht, dass gleich drei Leistungsträger auszufallen drohen.
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Es ist erst der siebte Auftritt in der Fußball-Bezirksliga Mitte für den Debütanten SV Binningen, aber am Sonntag haben die Eifeler schon alle drei Mitaufsteiger durch, wenn es um 15 Uhr zum BSC Güls nach Koblenz geht. Für Binningen ist es der Beginn einer ganz wichtigen englischen Woche.