Aufsteigerduell in Güls Binninger bangen um Etzkorn, Röhrig und Kasper Michael Bongard 25.09.2026, 15:12 Uhr

i Musste gegen Metternich nach 56 Minuten wegen Oberschenkelproblemen ausgewechselt werden und droht beim wichtigen Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) in Güls auszufallen: Binningens Abwehrchef Fabian Röhrig. Sascha Berkele

Aufsteigerduell in der Bezirksliga Mitte: Schlusslicht SV Binningen steht beim BSC Güls schon etwas unter Zugzwang. Da passt es den Eifelern gar nicht, dass gleich drei Leistungsträger auszufallen drohen.

Es ist erst der siebte Auftritt in der Fußball-Bezirksliga Mitte für den Debütanten SV Binningen, aber am Sonntag haben die Eifeler schon alle drei Mitaufsteiger durch, wenn es um 15 Uhr zum BSC Güls nach Koblenz geht. Für Binningen ist es der Beginn einer ganz wichtigen englischen Woche.







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