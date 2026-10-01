Oberzissen gewinnt 3:2 bei SV Binningens Lucas Etzkorn hat das 3:3 auf dem Fuß Michael Bongard

Alfons Benz 01.10.2026, 10:11 Uhr

i Mustafa Madanoglu (grünes Trikot) traf zum 1:0 für den SV Oberzissen, verletzte sich beim Tor aber und musste raus. Oberzissen gewann das Wiederholungsspiel in Kaisersesch beim SV Binningen (mit Mladen Markota) mit 3:2. Sascha Berkele

Der SV Oberzissen sah im Wiederholungsspiel beim SV Binningen wie der sichere Sieger aus, doch dann kämpften sich die Gastgeber auf dem Ausweichplatz in Kaisersesch heran, zum Ausgleich sollte es aber nicht mehr reichen.

Der SV Oberzissen hat das Wiederholungsspiel (Abbruch am 23. August nach Verletzung des Oberzisseners Maximilian Lochner) in der Fußball-Bezirksliga Mitte mit 3:2 (1:0) beim SV Binningen gewonnen. Auf dem Ausweichplatz in Kaisersesch war nach 80 Minuten eigentlich alles entschieden zugunsten der Gäste, aber dann wurde es noch einmal richtig spannend.







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