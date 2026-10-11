Überraschung in der Bezirksliga Mitte: Aufsteiger SV Binningen überrascht mit einem 2:1-Erfolg bei Rheinlandligaabsteiger SV Eintracht Mendig. Nach zwei Niederlagen in Folge blickt Mendig nun besorgt auf die Tabelle.
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Der SV Binningen hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Am Sportplatz an der Brauerstraße sicherte sich Binningen beim SV Eintracht Mendig den zweiten Sieg in Folge. Während der Aufsteiger nun endgültig in der Liga angekommen ist, bedeutete die 1:2 (0:1)-Niederlage für die Hausherren um Spielertrainer Damir Mrkalj die zweite Pleite in Serie gegen ein Kellerkind der Liga – der Rheinlandligaabsteiger ...