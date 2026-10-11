Aufsteiger schlägt Absteiger Binningen sorgt mit 2:1 in Mendig für eine Überraschung Jan Müller 11.10.2026, 13:41 Uhr

i Mladen Markota (in Blau am Boden) erzielte für den SV Binningen das entscheidende 2:1 bei Eintracht Mendig und sorgte damit für eine Überraschung in der Bezirksliga Mitte. Jörg Niebergall

Überraschung in der Bezirksliga Mitte: Aufsteiger SV Binningen überrascht mit einem 2:1-Erfolg bei Rheinlandligaabsteiger SV Eintracht Mendig. Nach zwei Niederlagen in Folge blickt Mendig nun besorgt auf die Tabelle.

Der SV Binningen hat in der Fußball-Bezirksliga Mitte für eine faustdicke Überraschung gesorgt. Am Sportplatz an der Brauerstraße sicherte sich Binningen beim SV Eintracht Mendig den zweiten Sieg in Folge. Während der Aufsteiger nun endgültig in der Liga angekommen ist, bedeutete die 1:2 (0:1)-Niederlage für die Hausherren um Spielertrainer Damir Mrkalj die zweite Pleite in Serie gegen ein Kellerkind der Liga – der Rheinlandligaabsteiger ...







Artikel teilen

Artikel teilen