Blitzturnier in Oberzissen Binningen mit Sieg und Niederlage Michael Bongard 12.07.2026, 16:47 Uhr

i SVB

Beim Blitzturnier mit drei Mannschaften in Oberzissen belegte der Bezirksliga-Neuling SV Binningen den zweiten Platz.

Aufgalopp für den SV Binningen: Der Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga Mitte nahm am Blitzturnier in Oberzissen teil und belegte nach einem 2:0-Sieg gegen den A-Klasse-Aufsteiger FC Arzheim und einer 0:2-Niederlage gegen Gastgeber und Bezirksliga-Kontrahent SV Oberzissen den zweiten Platz hinter Oberzissen und vor Arzheim, das auch gegen Oberzissen mit 1:3 unterlag.







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