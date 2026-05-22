TuS Mayen in Aufstiegsrunde Betzdorf oder Malberg – Hauptsache Rheinlandliga Jan Müller 22.05.2026, 12:28 Uhr

i Mayens Trainer Marc Steil zeigt es an: Nach oben in die Rheinlandliga soll es gehen. Jörg Niebergall

Der TuS Mayen will im letzten regulären Saisonspiel gegen die SG Möschbach nichts mehr riskieren, was das Personal angeht. In der Entscheidungsrunde soll der Aufstieg endlich festgemacht werden.

Bevor der TuS Mayen in der nahenden Aufstiegsrunde um ein Ticket in der Fußball-Rheinlandliga spielen wird, steht für das Team von Trainer Marc Steil am kommenden Wochenende noch ein letztes Bezirksligaspiel auf dem Programm. Am Samstagnachmittag (14 Uhr) wollen die Mayener mit einem Auswärtssieg bei der SG Möschbach/Liebshausen/Argenthal ein letztes Mal Kraft und Selbstvertrauen tanken.







Artikel teilen

Artikel teilen