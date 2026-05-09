Der FC Emmelshausen-Karbach II ist seiner Favoritenrolle gegen den Vorletzten FC Urbar beim 6:1-Heimsieg gerecht geworden. Mo Alhaj traf dabei dreimal, Julian Gasper netzte doppelt.
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In der Fußball-Bezirksliga Mitte hat der FC Emmelshausen-Karbach II am drittletzten Spieltag den Absteiger FC Urbar mit 6:1 bezwungen und sich auf Rang fünf verbessert. Zur Pause stand es in Emmelshausen noch 1:1.Aber schon im ersten Durchgang war der FCEK II die bessere Mannschaft, machte jedoch nur ein Tor aus seinen Chancen.