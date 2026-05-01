SG-Reserve gegen Oberwesel Bei einem Punkt kann Mülheim-Kärlich II schon feiern Jan Müller 01.05.2026, 13:46 Uhr

i Symbolbild Wolfgang Heil

In der Fußball-Bezirksliga Mitte steht die SG Mülheim-Kärlich II kurz vor dem sicheren Klassenverbleib. Ein Punkt gegen die SG Viertäler Oberwesel würde der SG II schon ausreichen.

Streng genommen fehlt der Reserve der SG 2000 Mülheim-Kärlich noch ein einziger Punkt, um den frühzeitigen Klassenverbleib in der Fußball-Bezirksliga Mitte feiern zu können. Obwohl insgesamt noch vier Partien zu bestreiten sind, ist davon auszugehen, dass das Team von Trainerduo David Peifer/Tobias Uhrmacher bereits nach dem kommenden Wochenende auch die, wenn auch nur theoretischen, letzten Restzweifel ausgeräumt haben wird.







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