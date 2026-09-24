Selbstbewusst zur SG Maifeld
Bei der SG Augst ist die Überzeugung schnell zurück
Seine Mannschaft ließ ihn nicht im Regen stehen, ganz im Gegenteil: Augst-Trainer Patrick Birkner hob nach dem 5:1 gegen Rübenac
Seine Mannschaft ließ ihn nicht im Regen stehen, ganz im Gegenteil: Augst-Trainer Patrick Birkner hob nach dem 5:1 gegen Rübenach „Energie, Überzeugung und Intensität“ hervor.
Marco Rosbach

In der Regenschlacht gegen Rübenach ist die SG Augst Eitelborn souverän in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Jetzt will die Mannschaft von Patrick Birkner auswärts nachlegen bei einer Mannschaft, die zu Hause noch auf den Durchbruch wartet.

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Die erste Niederlage der Saison, ausgerechnet im Derby beim SV Weitersburg kassiert, haben die Fußballer der SG Augst Eitelborn scheinbar mühelos weggesteckt. Von einer „starken Reaktion“ spricht Patrick Birkner, dessen Team im Spitzenspiel gegen den FV Rübenach gleich wieder die Muskeln spielen ließ und sich durch den 5:1-Triumph am Gegner vorbei auf Platz drei der Fußball-Bezirksliga Mitte vorschob.
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