In der Regenschlacht gegen Rübenach ist die SG Augst Eitelborn souverän in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Jetzt will die Mannschaft von Patrick Birkner auswärts nachlegen bei einer Mannschaft, die zu Hause noch auf den Durchbruch wartet.
Lesezeit 1 Minute
Die erste Niederlage der Saison, ausgerechnet im Derby beim SV Weitersburg kassiert, haben die Fußballer der SG Augst Eitelborn scheinbar mühelos weggesteckt. Von einer „starken Reaktion“ spricht Patrick Birkner, dessen Team im Spitzenspiel gegen den FV Rübenach gleich wieder die Muskeln spielen ließ und sich durch den 5:1-Triumph am Gegner vorbei auf Platz drei der Fußball-Bezirksliga Mitte vorschob.