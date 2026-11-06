Nach zwei fulminanten Siegen will der Ahrweiler BC II im Auswärtsspiel gegen den SV Binningen den nächsten Erfolg einfahren. Gelingt es der Mannschaft, ihren Platz im Tabellenmittelfeld weiter zu festigen?
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Gelingt dem Ahrweiler BC II in der Fußball-Bezirksliga Mitte der dritte Streich in Folge? Nach zuletzt zwei Siegen in Serie konnte sich die Oberliga-Reserve erstmals ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen erarbeiten, sollte die Mannschaft von Trainer Ricardo Ribeiro am Sonntagnachmittag (14.