ABC spielt in Binningen Bei Ahrweiler BC II soll der dritte Streich folgen Jan Müller 06.11.2026, 14:10 Uhr

i Es ist an der Zeit für den dritten Sieg in Folge. Trainer Ricardo Ribeiro möchte mit seinem Ahrweiler BC II auswärts beim SV Binningen erfolgreich sein. Martin Gausmann

Nach zwei fulminanten Siegen will der Ahrweiler BC II im Auswärtsspiel gegen den SV Binningen den nächsten Erfolg einfahren. Gelingt es der Mannschaft, ihren Platz im Tabellenmittelfeld weiter zu festigen?

Gelingt dem Ahrweiler BC II in der Fußball-Bezirksliga Mitte der dritte Streich in Folge? Nach zuletzt zwei Siegen in Serie konnte sich die Oberliga-Reserve erstmals ein kleines Polster zu den Abstiegsrängen erarbeiten, sollte die Mannschaft von Trainer Ricardo Ribeiro am Sonntagnachmittag (14.







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