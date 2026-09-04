FCM gegen Emmelshausen II Auswärtsfahrt: Bleibt Metternich weiter ungeschlagen? Jan Müller 04.09.2026, 12:09 Uhr

i Er wird beim FC Metternich am Sonntag in Emmelshausen wieder an der Seitenlinie stehen: Trainer Leo de Sousa (weißes T-Shirt). Jörg Niebergall

Am fünften Spieltag der Fußball-Bezirksliga trifft Metternich als noch ungeschlagenes Team auf die Oberliga-Reserve des FC Emmelshausen-Karbach. Nach dem Unentschieden gegen die SG Liebshausen will die Germania wieder drei Punkte.

Für die Bezirksliga-Fußballer des FC Germania Metternich steht am Sonntag eine Auswärtsfahrt in den Hunsrück auf dem Programm. Um 15 Uhr gastieren die noch immer ungeschlagenen Rhein-Mosel-Städter bei der Oberligareserve des FC Emmelshausen-Karbach und wollen dort die eigene Serie weiter ausbauen.







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