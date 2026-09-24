Drei Auswärtsspiele hat der FC Emmelshausen-Karbach II in dieser Saison absolviert und noch kein Tor geschossen. Das soll sich am Samstag in Mendig ändern. Der Hoffnungsträger heißt Alex Auer.
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Der FC Emmelshausen-Karbach II hat seine Bilanz (nun drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen) in der Fußball-Bezirksliga Mitte am Sonntag mit dem 4:3-Comebacksieg gegen die SG Mülheim-Kärlich II ausgeglichen. Als Tabellenachter fährt der FCEK II mit zehn Punkten im Gepäck am Samstag (18 Uhr) zum Tabellenfünften SV Mendig (zwölf Zähler).