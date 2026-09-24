FCEK II am Samstag in Mendig Auswärts noch torlos: Ein Fall für Alex Auer? Michael Bongard 24.09.2026, 15:01 Uhr

i Alex Auer (rechts) erzielte am Sonntag beim 4:3-Heimsieg gegen die SG Mülheim-Kärlich II einen Hattrick nach 1:3-Rückstand. Am Samstag (18 Uhr) gastiert sein FC Emmelshausen-Karbach II beim SV Mendig. Auswärts hat der FCEK II noch nicht getroffen, Auer ist ein Hoffnungsträger, um das zu ändern. hjs-Foto

Drei Auswärtsspiele hat der FC Emmelshausen-Karbach II in dieser Saison absolviert und noch kein Tor geschossen. Das soll sich am Samstag in Mendig ändern. Der Hoffnungsträger heißt Alex Auer.

Der FC Emmelshausen-Karbach II hat seine Bilanz (nun drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen) in der Fußball-Bezirksliga Mitte am Sonntag mit dem 4:3-Comebacksieg gegen die SG Mülheim-Kärlich II ausgeglichen. Als Tabellenachter fährt der FCEK II mit zehn Punkten im Gepäck am Samstag (18 Uhr) zum Tabellenfünften SV Mendig (zwölf Zähler).







Artikel teilen

Artikel teilen