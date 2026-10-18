HSV besiegt FCEK II Ausgesperrter Fabian Weber wird zu Neuwieds Matchwinner René Weiss 18.10.2026, 20:51 Uhr

i Eins-, zwei-, drei-, viermal traf Neuwieds Fabian Weber bei der 6:4-Torshow seines HSV gegen den FC Emmelshausen-Karbach II. René Weiss

Sich versehentlich aus der eigenen Wohnung auszusperren scheint gar keine so schlechte Vorbereitung auf ein Spiel in der Bezirksliga Mitte zu sein. Fabian Weber passierte dies am Nachmittag. Wenige Stunden später erzielte er gleich vier Treffer.

Am frühen Sonntagnachmittag hatte sich Fabian Weber versehentlich noch aus der eigenen Wohnung ausgesperrt. Dem FC Emmelshausen-Karbach II wäre es lieber gewesen, wenn der Schlüsseldienst die Nummer 10 des Fußball-Bezirksligisten HSV Neuwied nicht so schnell aus der misslichen Lage befreit hätte.







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