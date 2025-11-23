Knopp macht den Deckel drauf Augst spielt auf Sieg und belohnt sich gegen Mörschbach Klaus Sackenheim 23.11.2025, 21:09 Uhr

i Lennox Simon (in Rot) sorgte mit seinem Tor kurz vor der Pause für den 2:2-Halbzeitstand gegen Tom Thiele (in Blau) und die SG Mörschbach. Andreas Hergenhahn

Die SG Augst Eitelborn spielt weiterhin eine starke Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Im Heimspiel gegen die SG Mörschbach erkämpfte sich die Mannschaft von Spielertrainer Robin Reifenberg die drei Punkte.

Die SG Augst Eitelborn spielt weiter eine überragende Saison, auch wenn es diesmal ein hartes Stück Arbeit war, lieferte der Aufsteiger mit dem 4:2 (2:2)-Sieg beim Rückrundenauftakt über die SG Mörschbach zuverlässig ab und bleibt auf dem dritten Tabellenplatz bester Verfolger des Spitzenduos Untermosel und Mayen in der Bezirksliga Mitte.







