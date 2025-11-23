Augst spielt auf Sieg und belohnt sich gegen Mörschbach

Die SG Augst Eitelborn spielt weiterhin eine starke Saison in der Fußball-Bezirksliga Mitte. Im Heimspiel gegen die SG Mörschbach erkämpfte sich die Mannschaft von Spielertrainer Robin Reifenberg die drei Punkte.
Die SG Augst Eitelborn spielt weiter eine überragende Saison, auch wenn es diesmal ein hartes Stück Arbeit war, lieferte der Aufsteiger mit dem 4:2 (2:2)-Sieg beim Rückrundenauftakt über die SG Mörschbach zuverlässig ab und bleibt auf dem dritten Tabellenplatz bester Verfolger des Spitzenduos Untermosel und Mayen in der Bezirksliga Mitte.