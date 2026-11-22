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Enge Kiste statt Spektakel: Augst-Routinier Bermel hält Sieg gegen Binningen fest
23:38 Uhr
TTC Grenzau verliert zu Hause
Pitchfords Superserie reißt gegen Bergneustadts Duda
23:22 Uhr
Enge Kiste statt Spektakel
Augst-Routinier Bermel hält Sieg gegen Binningen fest
22:58 Uhr
Windhagener geben nicht auf
Für Hundsangen wird’s nach 3:0-Führung nochmal eng
21:59 Uhr
Duo schießt Montabaur zum Sieg
Helwing und Fischer sind für Issel nicht zu verteidigen
21:31 Uhr
Roxheimer gewinnen Topspiel
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21:29 Uhr
Schwacher SVH verliert 1:4
Holzbachs lange Ungeschlagen-Serie reißt in Freiendiez
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Abbruch im Weiherstadion
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21:07 Uhr
B-Klasse Birkenfeld 2
Gesundheitliche Gründe: Schiri fällt in der Pause aus
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