Urbar-Coach kritisiert Schiri Augst-Knipser Lennox Simon verwandelt sogar Ecke direkt Helmut Rosbach 22.03.2026, 21:07 Uhr

i Lennox Simon (links, hier im Zweikampf mit Ivan Serdarusic) erzielte gegen den FC Urbar seine Saisontreffer 20 bis 22 und hatte mit dem Dreierpack maßgeblichen Anteil am 5:0-Heimsieg. Andreas Hergenhahn

Im Bezirksliga-Duell triumphierte die SG Augst Neuhäusel mit 5:0 gegen Schlusslicht FC Urbar. Dreifach-Torschütze Lennox Simon glänzte, während der Gegner mit Schiedsrichterentscheidungen haderte.

Nach zwei Niederlagen in Folge in der Bezirksliga Mitte war die SG Augst Neuhäusel bestrebt, wieder in die Spur zu kommen. Durch ein 5:0 (3:0) gegen den Tabellenletzten FC Urbar ist das vom Ergebnis her gesehen auch absolut gelungen. Trotzdem fühlte sich Spielertrainer Robin Reifenberg in seiner Aussage bestätigt, dass sein Team noch nicht in der Form ist, die es vor der Winterpause ausgezeichnet hatte.







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