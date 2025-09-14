In der Fußball-Bezirksliga Mitte läuft der FC Urbar weiter nur hinterher. Im Derby und Duell der Aufsteiger unterlag die Mannschaft von Trainer Gökan Bigün der SG Augst mit 0:6 (0:1). Die Urbarer sind nunmehr seit 373 Minuten ohne eigenen Treffer und verlieren am Tabellenende allmählich den Anschluss. Die Gäste um Spielertrainer Robin Reifenberg orientieren sich mit jetzt zehn Zähler in Richtung oberes Tabellendrittel.

„Diese frühen Gegentore begleiten uns durch die ersten Saisonwochen, das ist einfach ärgerlich.“

Urbars Trainer Gökan Bigün

Am Ende war das Ergebnis deutlich, im ersten Durchgang sahen über 150 Zuschauer aber eine ausgeglichene Partie. Zwar ging der Gast durch Lennox Simon nach Flanke von Marcel Christ schon nach sieben Minuten in Führung, doch Urbar hielt gut dagegen. Pascal Krings hatte mit einem Kopfball auch die Großchance zum 1:1. „Die 25 Minuten vor der Pause fand ich uns spielerisch sogar leicht im Vorteil. Diese frühen Gegentore begleiten uns durch die ersten Saisonwochen, das ist einfach ärgerlich. Trotzdem war alles offen. Nur verlieren wir direkt nach der Pause dann die Ordnung und ergeben uns zu schnell“, meinte Bigün.

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn war es erneut Christ mit einer Flanke, erneut war Simon im Zentrum Abnehmer zum Augster 2:0. Weitere zwei Minuten später leistete Simon die Vorarbeit, Kapitän Moritz Brendler war der Schütze zum 3:0. „Diese zwei Treffer waren natürlich entscheidend. Bei uns gingen dann die Köpfe runter“, haderte Bigün. Augst hatte nun die Spielkontrolle, behielt diese auch nach drei Wechseln. Der eingewechselte Maximilian Schneider schnürte einen Doppelpack (66., 86.). Dazwischen traf Rico Dillschnitter mit dem Nachschuss eines zuvor parierten Foulelfmeters (80.). Der ebenfalls eingewechselte Benedikt Knopp war zu Fall gebracht worden.

„Wir hatten den entscheidenden Blitzstart nach dem Seitenwechsel und von da an hatten wir alles im Griff“

Robin Reifenberg, Spielertrainer der SG Augst﻿

„Wir sind sehr zufrieden da, wo wir jetzt stehen“, meinte Augst-Spielertrainer Robin Reifenberg anschließend. „Wir hatten den entscheidenden Blitzstart nach dem Seitenwechsel und von da an hatten wir alles im Griff. Ein unaufgeregtes Spiel mit guter Einstellung“, befand Reifenberg. Während Bigün sagte: „Natürlich ist es aktuell schwer für uns. Wir dürfen uns aber nicht so ergeben, müssen uns auch einfach mal mit einem eigenen Treffer wieder belohnen. Es hilft alles nichts, wir schauen nach vorne.“

FC Urbar – SG Augst 0:6 (0:1)

FC Urbar: Weißenborn – Fetz (46. Pala, 79. Asanov), Holzem, I. Serdarusic, Burg, Knebel, Wehner, Krings (79. Hofmann), Parschau (59. Yüksel), Xhaferi, Miller (59. A. Serdarusic).

SG Augst: Gleis – Walker, Alscheid, Haas, Simon, Christ (55. Hepfer), Reifenberg (59. Schneider), Bejaoui (55. Knopp), Marzi, Brendler (59. Stieben), Dillschnitter.

Schiedsrichter: Jan Bernstädt (FC Plaidt).

Zuschauer: 150.

Tore: 0:1, 0:2 Lennox Simon (7., 48.), 0:3 Moritz Brendler (50.), 0:4 Maximilian Schneider (66.), 0:5 Rico Dillschnitter (80.), 0:6 Schneider (86.).