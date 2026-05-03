Klare Kiste nach Kirmesknatsch Augst gegen Weitersburg mit Elferglück und Torinstinkt Marco Rosbach 03.05.2026, 18:45 Uhr

i Einer gegen (fast) alle: Wie in dieser Szene ließ Rico Dillschnitter (in Rot) auch in der 17. Minute seine Weitersburger Widersacher stehen und brachte die SG Augst Eitelborn in Führung. Am Ende stand es 4:0. Marco Rosbach

Im Vorfeld gab es Unstimmigkeiten, weil den Gästen der Termin am Kirmessonntag nicht passte, sie aber mit ihrem Verlegungswunsch scheiterten. Sportlich betrachtet, war das Nachbarschaftsduell zwischen der SG Augst und Weitersburg eine klare Kiste.

Die Kirmes-Thematik wolle er eigentlich nicht noch einmal aufmachen, meinte Marcel Berg nach der 0:4 (0:2)-Niederlage des SV Weitersburg bei der SG Augst Eitelborn. Nur so viel sagte Berg, der für die privat verhinderten Trainer David Koca und Marc Tonk bei den Gästen an der Seitenlinie stand, dann doch: „Wir lassen uns das nicht vermiesen, das Ergebnis wissen wir einzuschätzen.







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