SVO bringt 2:0-Führung nichts Augst dreht Spiel in Oberzissen und gewinnt 5:4 Jan Müller 26.04.2026, 20:17 Uhr

i Oberzissens John Marc Schneider (am Ball) versucht sich hier im Dreikampf gegen die Augster Paul Marzi (links) und Jonah Haas; am Ende unterlag der SVO trotz 2:0-Führung mit 4:5. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der Fußball-Bezirksliga Mitte erlebte der SV Oberzissen ein Wechselbad der Gefühle. Trotz 2:0-Führung ging das Spiel gegen SG Augst mit 4:5 verloren. Lennox Simon glänzte mit drei Toren für die Gäste.

Es bleibt wie verhext: Der SV Oberzissen kann in der Fußball-Bezirksliga Mitte einfach nicht mehr gewinnen und kassierte am Sonntagnachmittag die achte Niederlage im neunten Spiel nach der Winterpause. Gegen den Tabellenvierten SG Augst führte das Team von Trainer Eike Mund kurz nach der Pause sogar mit 2:0, nur um am Ende in einer kuriosen zweiten Hälfte mit 4:5 (1:0) den Kürzeren zu ziehen.







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