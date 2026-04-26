In der Fußball-Bezirksliga Mitte erlebte der SV Oberzissen ein Wechselbad der Gefühle. Trotz 2:0-Führung ging das Spiel gegen SG Augst mit 4:5 verloren. Lennox Simon glänzte mit drei Toren für die Gäste.
Lesezeit 2 Minuten
Es bleibt wie verhext: Der SV Oberzissen kann in der Fußball-Bezirksliga Mitte einfach nicht mehr gewinnen und kassierte am Sonntagnachmittag die achte Niederlage im neunten Spiel nach der Winterpause. Gegen den Tabellenvierten SG Augst führte das Team von Trainer Eike Mund kurz nach der Pause sogar mit 2:0, nur um am Ende in einer kuriosen zweiten Hälfte mit 4:5 (1:0) den Kürzeren zu ziehen.