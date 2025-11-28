Vor dem Topspiel am Samstag Augst-Coach Robin Reifenberg sieht den Druck bei Mayen Marco Rosbach 28.11.2025, 11:19 Uhr

i Die SG Augst (rote Trikots) will auch im letzten Spiel des Jahres noch mal aufhorchen lassen. Für den Tabellendritten geht es zum zweitplatzierten TuS Mayen. Marco Rosbach

Zu den positiven Überraschungen der Hinrunde zählt die SG Augst in der Bezirksliga Mitte ohnehin. Jetzt will sich der Aufsteiger im letzten Spiel des Jahres mit einem Paukenschlag in die Winterpause verabschieden. Es geht zum Spitzenspiel nach Mayen.

Die einen haben in 16 Spielen nur 15 Gegentreffer kassiert, die anderen 51 Tore erzielt: Zum Jahresausklang in der Bezirksliga Mitte steht das Topspiel an zwischen dem defensivstarken Tabellenzweiten TuS Mayen und der drittplatzierten SG Augst Eitelborn, die mit der treffsichersten Offensive aufwarten kann.







